18 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Пресс-служба Пригожина&quot; / t.me/concordgroup_official

Пригожин сообщил о начале расследования против Gulagu.net с участием одного из "бывших заключенных"

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о начале расследования против руководства Gulagu.net после публикации ролика с якобы рассказом бойцов формирования о «расстрелах» россиян.

По словам Пригожина, после публикации скандального ролика, дискредитирующего ЧВК «Вагнер», один из участников, который был представлен как «бывший заключенный», позвонил в кол-центр ЧВК «Вагнер» и рассказал о попытке самоубийства.

«Вчера глава лиги ветеранов локальных конфликтов Трошев Андрей Николаевич, Герой России, написал заявление на возбуждение уголовного дела по факту скандального видео, дискредитирующего ЧВК «Вагнер» и это главное – не меня дискредитирующее, а ЧВК «Вагнер», которое вышло на ресурсе Gulagu.net. Сегодня нам в кол-центр ЧВК «Вагнер» позвонил человек, один из тех, кто был на этом видео, и сказал о том, что он стоит на крыше 10-этажного дома, он хочет покончить с собой», -- отметил в заявлении Евгений Пригожин.

Сотрудники организации убедили мужчину передумать и пообщаться с журналистами, чтобы разоблачить заявление Gulagu.net.

«На Федеральном агентстве новостей вы можете посмотреть это видео, далее они будут держать вас в курсе по ходу расследования. Через какое-то время я сделаю еще одно заявление о том, как это произошло и почему, что нам сейчас известно. Безусловно, заявление на возбуждение уголовного дела против этого человека мы отзовем, поскольку-постольку он активно сотрудничает и будет сотрудничать, чтобы разоблачить подонков Gulagu.net и зарубежный спецслужб», — добавил владелец ЧВК «Вагнер». Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, ранее пресс-служба Пригожина опубликовала видеосообщение от якобы «расстрелянного» Дмитрия Петрова. Мужчина сообщил, что с ним все в порядке и назвал «бредом» сообщения о своей смерти.

Теги: Gulagu.net, чвк вагнер, евгений пригожин, конкорд



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