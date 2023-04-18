Минфин предлагает оформить разовый сбор с бизнеса как "чрезвычайный налог"

Минфин предложил оформить разовый сбор из сверхприбыли российского бизнеса (windfall tax) за 2021–2022 годы как "налог чрезвычайного характера", пишет газета "Ведомости".

По данным источников издания, министерство разработало проект закона "О налоге на сверхприбыль прошлых лет", а также поправки в Налоговый кодекс. Законопроект был направлен крупным налогоплательщикам для предоставления комментариев.

Если инициатива Минфина будет одобрена, в России появится способ сделать разовый сбор с бизнеса многократным.

Источники газеты также сообщили, что "чрезвычайный налог" планируют собрать не только с отечественных, но и с зарубежных компаний с постоянным представительством в России.

Как сообщалось, власти РФ хотят компенсировать часть дефицита бюджета за счет бизнеса. Правительство предложило Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) выделить ему около 200 млрд руб. в виде разовой помощи. При этом Минфин рассчитывает собрать с помощью этой меры 300 млрд руб. Об этом сообщал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, из-под взноса будет выведен нефтегазовый сектор, так как для этой отрасли действуют другие налоговые новации.

Экономист Владимир Боглаев отмечал, что такие суммы слишком малы для решения существующих проблем.