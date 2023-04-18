В Челябинск школьник попал в реанимацию из-за отравления вейпом

В Челябинске врачи три дня боролись за жизнь 13-летнего мальчика, отравившегося вейпом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной детской клинической больницы.

Подростка в спутанном сознании обнаружила дома сестра. У него были судороги, кровотечение из носа и многократная рвота. Мальчика доставили в больницу.

"На протяжении трех дней за жизнь ребенка боролись в отделении реанимации и интенсивной терапии. В крупнейшей детской больнице региона мальчику провели курс инфузионной терапии, а также сделали ряд обследований, чтобы исключить нарушения мозгового кровообращения, а также токсическое поражение", - рассказали в больнице.

В крови у подростка обнаружили критический уровень никотиновых веществ. Состояние мальчика стабилизировали. Когда он пришел в себя рассказал, что он несколько часов играл в компьютерные игры и за это время выкурил более 3 мл никотиновой жидкости.

В ближайшее время ребенка переведут из реанимации в педиатрическое отделение.