18 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Госдума РФ

Планов по блокировке "Википедии" в России пока нет - Шадаев

Планов по блокировке "Википедии" в России пока нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

В начале апреля глава Совета по правам человека при президенте РФ Максим Фадеев призвал "как можно скорее" заблокировать в России "Википедию" – "идеологический, политизированный продукт".

В Кремле при этом на подобные инициативе отвечали, что прежде, чем думать о блокировке, надо создать собственный аналог, который был бы не хуже, а лучше.

До сих пор все попытки создать такие аналоги заканчивались плачевно.

Теги: википедия, максут шадаев, блокировка



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