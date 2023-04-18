Планов по блокировке "Википедии" в России пока нет - Шадаев

Планов по блокировке "Википедии" в России пока нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

В начале апреля глава Совета по правам человека при президенте РФ Максим Фадеев призвал "как можно скорее" заблокировать в России "Википедию" – "идеологический, политизированный продукт".

В Кремле при этом на подобные инициативе отвечали, что прежде, чем думать о блокировке, надо создать собственный аналог, который был бы не хуже, а лучше.

До сих пор все попытки создать такие аналоги заканчивались плачевно.