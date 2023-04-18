Жителю Екатеринбурга грозит до 15 лет за покушение на убийство покупателя магазина

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о покушении на убийство покупателя магазина. Преступника могут надолго отправить за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 11 декабря прошлого года: пьяный мужчина зашел в помещение круглосуточного магазина на улице Репина в уральской столице, чтобы навестить свою сожительницу, работающую там продавцом. Внутри между ним и покупателем произошел конфликт. Тогда уралец выхватил нож, взял клиента за ворот пуховика и нанес ему более девяти ударов ножом.

Однако покупатель смог оказать активное сопротивление и покинуть место происшествия. Ему была своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему мужчина остался жив, но получил тяжелые травмы. Агрессора удалось вычислить и задержать.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому в покушении на убийство грозит до 15 лет лишения свободы.