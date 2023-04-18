В Кремле не стали раскрывать имена иностранных лидеров – гостей ПМЭФ

В Кремле работают над приглашением иностранных лидеров на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), однако пока не раскрывают имен возможных гостей.

"Есть определенные наработки. Сейчас верстается программа, и как раз ведется работа с гостями. Как только она будет финализирована, мы, как всегда, вас проинформируем", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ПМЭФ в этом году состоится 14-17 июня.