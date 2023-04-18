18 Апреля 2023
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Экономика Санкт-Петербург
Фото: Накануне.ru

В Кремле не стали раскрывать имена иностранных лидеров – гостей ПМЭФ

В Кремле работают над приглашением иностранных лидеров на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), однако пока не раскрывают имен возможных гостей.

"Есть определенные наработки. Сейчас верстается программа, и как раз ведется работа с гостями. Как только она будет финализирована, мы, как всегда, вас проинформируем", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ПМЭФ в этом году состоится 14-17 июня.

Теги: ПМЭФ, гости



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