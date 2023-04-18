Адвокаты разыскивают свердловчан, ставших жертвами брокерской компании Boston Brokerage Group

Коллегия адвокатов ПК "Стратегия права" разыскивает пострадавших от деятельности брокерской компании Boston Brokerage Group. Организация, имеющая признаки финансовой пирамиды, на протяжении семи лет похищала средства своих клиентов. Как сообщили Накануне.RU в коллегии адвокатов, президент компании Николай Кочкин якобы успел положить в свой карман несколько сотен миллионов рублей, принадлежавших его клиентам.

"Кочкин является сыном Анатолия Кочкина, который работал председателем Окружного суда ЯНАО и Татьяны Кочкиной, которая работала начальником УПФР в Надымском районе ЯНАО, а супруга Лада Кочкина работает в ООО "Газпром подземремонт Уренгой". Кочкин, пользуясь своим положением и родственными связями, входил в доверие к людям", - рассказали в коллегии.

Офис брокерской компанией Boston Brokerage Group был расположен в Выборгском районе Санкт-Петербурга, однако пострадавшие от деятельности компании имеются как Санкт-Петербурге, так и в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Первоуральске, Новом Уренгое, Стерлитамаке, Реже, Сураже, Твери и других городах.

С пострадавшими заключался консолидированный договор, после чего те передавали свои деньги. Позднее фигуранты дела переставали выходить на связь со вкладчиками, прикрываясь договорами о привлечении средств посредством инвестиций, однако на деле никаких подобных действий компания не осуществляла. Среди обманутых вкладчиков даже родственник Кочкина, передавший "в управление" 7 млн руб. Сперва он получал доход от своего "вложения" и даже привлек еще одного клиента, однако вскоре выплаты прекратились и инвестор остался у разбитого корыта. Более 30 таких пострадавших обратились к адвокату Ольге Пычковой с заявлением о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Та, в свою очередь, в Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, которые откликнулись на просьбу и опубликовали информацию о пострадавших от действий Boston Brokerage Group.

Начались следственные мероприятия. В ходе разбирательств выяснилось, что компания не числится в реестре финансовых организаций, ведение которых осуществляется ДДиПДФО. Это, по информации Центробанка РФ, говорит о том, что Boston Brokerage Group не получала лицензии на свою деятельность. При подробном изучении договоров было выявлено несоответствие. В качестве одной из сторон указана компания "Boston Brokerage Group Ltd", однако договор заверен печатью другой брокерской компанией "Boston Brokerage Group Fund".

Начиная с 2019 года дело наконец сдвинулось с мертвой точки и в регионах начали выносить постановления о возбуждении уголовного дела: 8 октября 2021 года - в Екатеринбурге, 5 июня 2022 года - в Новом Уренгое, 24 августа 2022 года в Режевском районе. В других регионах заявления потерпевших находятся на проверке.

Коллегия адвокатов ПК "Стратегия права" призывает всех пострадавших от действий Boston Brokerage Group обращаться по номеру адвоката Ольги Пычковой: +7-909-11-99-486