Песков объяснил поздравление Путина с Пасхой, сделанное после воскресения Христова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о поездках Владимира Путина в Херсонскую область и ЛНР. Они состоялась в понедельник, а предположения о том, что поездка прошла в другое время, ошибочны.

"Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха у нас идет 40 дней, Пасха у нас отмечается, сейчас, тем более, (идет) пасхальная неделя", - цитирует ТАСС Пескова.

При этом Путин, отметил Песков, посещает новые регионы, потому что для него важно лично проводить проверки штабов и получать на месте информацию о ходе СВО.

Ранее стало известно, что Путин посетил штабы, заслушал военачальников, поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон. Поездки Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР заранее не готовились.