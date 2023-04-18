18 Апреля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

С школы в Сургутском районе, где ледяная глыба едва не убила ученицу, взыскали компенсацию

В Югре в пользу ученицы, на которую рухнула снежно-ледяная глыба, взыскали 350 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Инцидент произошел в школе №1 поселка Федоровский. Руководство образовательного учреждения не обеспечило своевременную очистку крыши от снега и наледи, что едва не привело к трагедии. 11-летняя девочка, к счастью, выжила, но получила серьезные травмы. Ребенок был доставлен в больницу, перенес операцию. Девочка проходила длительное лечение и восстановление. Сейчас она ограничена в физических нагрузках.

Прокурор внес представления департаменту образования Сургутского района и директору школы. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. С школы по иску прокурора взыскана компенсация морального вреда.

Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.

Теги: школа, ледяная глыба, очистка крыш, девочка, Федоровская сош №1



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