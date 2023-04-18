Bloomberg: Макрон предложит Китаю мирный план по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается предложить Китаю план, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, план французского президента будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Отмечается, что контакты между Москвой и Киевом могут начаться этим летом, "если все пройдет хорошо".

На прошлой неделе Макрон посетил Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент Франции заявил, что Европе угрожает риск быть втянутой в конфликты, которые ее не касаются. Как сообщает РИА Новости, Си Цзиньпин предложил Макрону разработать свой план урегулирования на Украине, заявив, что Китай его поддержит.