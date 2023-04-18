Полиция столичного метро закупит овчарок с крепкими нервами

"Собака должна обладать уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием (за исключением возбужденного состояния, вызванного соответствующими обстоятельствами), быть внимательной и легко поддающейся дрессировке", - цитирует издание "Подъем" закупочную документацию.

Полиция столичного метро хочет купить 11 овчарок с "крепкими нервами и абсолютным спокойствием". Такая характеристика заявлена в тендере на сайте госзакупок. Подразделение МВД готово потратить на породистых и адекватных животных 2,25 млн руб.





