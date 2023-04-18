Очного шествия "Бессмертного полка" в 2023 году не будет

Традиционного организованного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет.

Пресс-секретарь движения Ольга Байбулова сообщила "Интерфаксу", что как такового формата привычного (шествия) не будет. По ее словам, традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня чтить память героев.

Напомним, ранее об отмене парада Победы в Крыму и Севастополе сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг слова руководства Крыма об отмене военного парада в честь Дня Победы.