Установить личность поджигателя в Тюменской области помог беспилотник

Личность поджигателя травы в районе восьмого километра Велижанского тракта под Тюменью установили с помощью беспилотника, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области

Пожар обнаружили сотрудники департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, которые патрулировали район. Они подняли в небо беспилотный летательный аппарат, с помощью видеокамер которого был замечен виновник пожара.

Сотрудники департамента передали приметы поджигателя органам внутренних дел и МЧС России.

В регионе по поручению губернатора Тюменской области регулярно закупают оборудование и технику для патрулирования территории и тушения пожаров, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Напомним, в Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. С 3 апреля гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

Кроме того, сохраняет действие система вознаграждения тюменцев за достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров и помощь в задержании виновника.

За данные о поджигателе тюменцы могут получить 40 тыс. рублей. За помощь в задержании - 50 тыс. руб.

Сообщить о пожаре нужно по короткому номеру телефона - 112.