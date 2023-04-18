Лукашенко провел встречу с врио главы ДНР, вхождение которой в состав России Белоруссия не признает

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Хотя власти Белоруссии не признают вхождения ДНР в состав России, визит выглядит как вполне официальный, а в ходе общения Лукашенко спросил: "На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок - он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?".