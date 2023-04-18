Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения пьяного мужчины на школьницу в автобусе в Челябинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения пьяного мужчины на школьницу в автобусе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ход расследования дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Инцидент произошел вечером 17 апреля в автобусе № 64. Пьяный мужчина вел себя неадекватно и оскорблял пассажиров. Он ударил школьницу и двух женщин, заступившихся за нее. Сотрудники полиции уже установили мужчину и доставили в отдел полиции.