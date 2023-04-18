В Нижнем Тагиле до вечера 21 апреля объявлено предупреждение по смогу

В Нижнем Тагиле на этой неделе прогнозируется смог.

Как сообщается на официальном сайте городской администрации, с 20 часов 18 апреля и до вечера 21 апреля на территории городского округа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 21 апреля", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 7 апреля в Нижнем Тагиле введен и действует особый противопожарный режим.