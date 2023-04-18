Унижения чиновников в сети попадают под статью об оскорблении представителя власти – Верховный суд

Верховный суд России признал оскорбления чиновников в интернете составом для статьи УК РФ об оскорблении представителя власти.

ВС пояснил, что "преступление, предусмотренное статьей 319 УК РФ, состоит в публичном унижении чести и достоинства представителя власти, затрагивающем его личностные и профессиональные (служебные) качества, совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей, выраженном в неприличной форме".

Обязательное условие – публичность оскорбления. Например, в интернете "без ограничения доступа к соответствующим сведениям других лиц", передает ТАСС. Массовая рассылка сообщений с оскорблениями тоже считается публичным деянием.

Статья 319 Уголовного кодекса предусматривает штраф до 40 тыс. руб. или исправительные работы до одного года.