Чириков: Призывников Среднего Урала не будут направлять в зону СВО

Призывников Свердловской области, в том числе из Екатеринбурга, не собираются отправлять в зону специальной военной операции. Об этом в ходе заседания комиссии по безопасности жизнедеятельности в гордуме Екатеринбурга заявил заместитель военного комиссара региона Сергей Чирков.

"Призывники направляться в зону проведения СВО и на новые территории РФ не будут. Об этом неоднократно заявляли представители Министерства обороны. Поэтому можно заверить граждан Екатеринбурга, что все ребята будут служить на территории РФ в пределах наших границ", - добавил Чириков.

Напомним, аналогичное заявление в начале апреля сделал начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа Дмитрий Майер. Как сообщало Накануне.RU, ранее Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Согласно указу, весенний призыв россиян с 18 до 27 лет продлится с 1 апреля по 15 июля.