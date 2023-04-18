Возбуждено уголовное дело из-за проблем с водой в поселках под Челябинском

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушения прав жителей поселка Западный на водоснабжение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Должностные лица "ЮжУралводоканал" допустили нарушения по обеспечению водоснабжением жителей микрорайонов в Сосновском районе. Сейчас устанавливаются виновные должностные лица.

Напомним, 8 апреля жители микрорайонов "Белый хутор", "Вишневая горка", "Залесье" в Сосновском районе остались без воды из-за перебоев с поступлением воды к насосной станции на Шершневском водохранилище. Спасатели обследовали около 150 метров трубы, расположенной подо льдом и обнаружив причину перебоев, восстановили работу водозабора. Однако после этого проблема с водой в поселке Западный не решилась. Жители записали видеообращение к председателю СК, в котором просили провести проверку законности действий властей на предмет необеспечения жителей поселка Западный питьевой водой. Источником бед они считают продолжающуюся застройку своего района, существенно опережающую возведение социальных объектов.

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей поселка. Он поставил на контроль процессуальную проверку по данной информации и поручил представить ему доклад о ее ходе и результатах.