18 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

МЧС: Пожароопасный сезон открыт уже в 72 регионах

Пожароопасный сезон открыт в 72 регионах России, в 28 действует особый противопожарный режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

На территории ряда регионов уже установилась теплая погода, в связи с чем увеличился риск начала лесных пожаров, которые могут быть вызваны палом сухой травы или сжиганием бытового мусора на дачах, пояснили в ведомстве.

Отметим, 14 апреля МЧС сообщало, что пожароопасный сезон открыт в 58 субъектах РФ. Особый противопожарный режим действовал на тот день в 17.

Ранее сообщалось, что регионы сокращают так называемые "зоны контроля" – территорию лесов, где пожары не тушат, а "контролируют", чтобы огонь не вышел за их пределы. В число таких регионов вошли Иркутская область и Красноярский край. Некоторые субъекты и вовсе отказались от зон, где можно не тушить пожары, например, Хакасия и Омская область.

Теги: мчс, лесные пожары, пожароопасный сезон



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