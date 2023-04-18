18 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

"Лживые твари", "какой позор". Медведев - о призыве к России не допустить ядерную войну

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о том, что министры иностранных дел G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны.

Экс-президент России привел слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что "разрушения Хиросимы и Нагасаки – свидетельство безмерных человеческих страданий", сказанные "без упоминания страны, которая это преступление и совершила".

"Вот же лживые твари", - написал Медведев в своем telegram-канале и заметил, что США применяют ядерное оружие, "но не каются".

"Какой позор", - подытожил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев оценил высказывание премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина в финансовом плане – несуществующая страна, как только закончится финансирование со стороны США и Европы, закончатся боевые действия. По словам Медведева, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина.

Напомним, отображение записи зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Twitter про исчезновение Украины ограничили в Германии и Польше. Помощник Медведева Олег Осипов сообщил, что такое поведение "без ответа не останется".

Теги: Дмитрий Медведев, Энтони Блинкен, США



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