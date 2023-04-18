18 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Следственный комитет РФ

Адвокат Краснов рассказал, когда намерен обратиться к Бастрыкину по делу об изнасиловании детей в спецшколе Екатеринбурга

Есть вероятность, что в деле об издевательствах и сексуальном насилии над детьми в спецшколе №124 Екатеринбурга потребуется помощь главы СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат Георгий Краснов, вставший на защиту пострадавших.

По его словам, Бастрыкина стоит привлечь в том случае, если появятся тревожные сигналы о том, что кто-то пытается скрыть правду и надавить на свидетелей или пострадавших детей. На данный момент следственные мероприятия только стартовали, и весомых поводов сомневаться в прозрачности проверок нет.

Напомним, вчера уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков посетил с проверкой спецшколу, отметив, что пока не нашел никаких серьезных нарушений. Он также добавил, что разобраться в деле предстоит следствию, однако допустил вариант, что дети сами могли придумать описываемые события.

В свою очередь Георгий Краснов заявил, что оба ребенка – сбежавший мальчик, который и рассказал о происходящим в школе, и сам пострадавший, не сговариваясь несколько раз рассказали одну и ту же историю. В то же время, неизвестно, что произошло с педагогом, которого дети и обвиняют в принуждении к жестоким наказаниям.

"Эпизод с изнасилованием – центральный. Из-за него возбуждено дело. То обстоятельство, почему и с чьей подачи это произошло – это уже более сложный вопрос, в котором надо более объемно разбираться. Есть показания свидетеля и потерпевшего, и этого достаточно, чтобы возбудить дело и отправить подростков под стражу. Будет очень глупо и бессмысленно, если крайними в этой ситуации окажутся два подростка, хотя здесь должна быть дана оценка действиям администрации.

Реакция омбудсмена тоже вызывает у нас неловкую ухмылку. Если бы воспитателя отстранили, мы бы все уже об этом знали. Возможно, он пока в качестве свидетеля. Если вся ситуация будет тихонько заминаться, надо снова поднимать тему и задавать вопросы. Если по итогу никакой адекватной оценки не будет, надо будет писать Бастрыкину, потому что ситуация вопиющая. Но пока тревожных сигналов о том, что кто-то кого-то прикрывает – нет", – отметил адвокат.

Напомним, что по информации Краснова, директор школы сама отпустила обвиняемого в изнасиловании воспитанника, когда узнала о начале следственных действий. Для прозрачности следствия и в желании защитить пострадавших от давления со стороны заинтересованных лиц, адвокат запустил горячую линию: 8-922-02-333-17. Конфиденциальность гарантируется.

Теги: Екатеринбург, спецшкола



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