18 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске адвокат получила 5 лет колонии за мошенничество с квартирой

В Магнитогорске адвоката приговорили к 5 годам в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество в сфере юридических услуг, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Осужденная похитила недвижимое имущество, обманув своего доверителя, заключившего с ней договор об оказании юридических услуг. После смерти доверителя она оформила фиктивный договор купли-продажи его квартиры со своим знакомым и обратила недвижимость в свою собственность.

Адвоката задержали сотрудники регионального УФСБ в марте прошлого года.

Теги: колония, адвокат,



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