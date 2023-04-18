Новосибирские контрактники, которые служат в зоне СВО, получат 295 тысяч рублей единовременно

На федеральном уровне принято решение о выравнивании денежного довольствия мобилизованных военнослужащих и контрактников, выполняющих задачи в зоне проведения СВО. Теперь бойцы, заключившие контракт с Министерством обороны и находящиеся в зоне СВО, получают от 204 тысяч и более рублей в месяц. По прибытию в воинскую часть контрактники также как и мобилизованные получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

В Новосибирской области, реализуя этот принцип на уровне региона, приняли аналогичное решение. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, теперь граждане, заключившие контракт в период, начиная с 1 марта 2023 года на срок от года и более, получат единовременную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей, также как ранее ее получали мобилизованные. Вместе с федеральными средствами, общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта составит 295 тысяч рублей.

"Сегодня наши бойцы несут службу в особый для страны период. Тысячи наших земляков личным примером показывают, что значит быть патриотом своей страны и защищают ее интересы. Все они добросовестно служат, демонстрируя примеры мужества. Наша задача – помочь им. Россия ждет настоящих мужчин!", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Вопросы о службе по контракту можно задать по номеру горячей линии 117.