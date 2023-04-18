18 Апреля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре директор промышленной базы расстрелял трех собак

В Нефтеюганском районе руководитель промышленной базы расстрелял из винтовки трех собак, сообщает telegram-канал Ural Mash.

Животные родились на территории промбазы. О какой-либо агрессии со стороны собак не сообщается. Сказано, что они мешались директору и якобы поэтому он решил их убить.

Со ссылкой на свидетельницу происшествия канал сообщает, что в тот день на территорию базы никого не пускали. Однако работницу якобы провел охранник, который после лишился работы. Женщина заметила раненных собак. Пока обрабатывала раны одного животного, заметила, как вторую собаку расстреливают в упор. Югорчанка обратилась за помощью к волонтерам и смогла спасти раненного пса. Пуля прошла не задев жизненно важные органы. Волонтеры помогли с операцией, но питомец может лишиться глаза.

По данным канала, у погибшей собаки породы хаски, хозяин работает на этих складах, о смерти питомца еще не знает. Волонтеры написали заявление в полицию.

Теги: собаки, расстрел



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