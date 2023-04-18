В Оренбурге задержали начальника управления ЖКХ после гибели ребенка от укусов собак

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга задержан после гибели мальчика, которого загрызли бездомные собаки.

Как сообщает СУ СКР по региону, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В управлении ЖКХ, а также в организации "Мы нашли Вам друга" проведены обыски. Изъята документация, касающаяся проведения мероприятий по отлову бездомных животных. Допрашиваются свидетели, в том числе глава администрации города и его первый заместитель.

Напомним, в Оренбурге стая собак насмерть загрызла восьмилетнего ребенка. Возбуждено два уголовных дела. В СКР сообщили ,что действиям должностных лиц, отвечающих за отлов, будет дана правовая оценка.

Глава Оренбурга Сергей Салмин поручил администрации подготовить законодательную инициативу по отлову бездомных животных после ЧП. По словам оренбургского мэра, действующий закон не позволяет регулировать численность безнадзорных животных.