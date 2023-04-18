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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Адвокат: Директор спецшколы №124 могла сама отпустить "сбежавшего" подростка, обвиняемого в изнасиловании ребенка

Подростки, обвиняемые в изнасиловании 12-летнего воспитанника спецшколы №124 Екатеринбурга никуда не сбегали от следствия. Таким мнением с Накануне.RU поделился адвокат одной из семей пострадавших Георгий Краснов. По его словам, одного из подростков могла отпустить сама директриса.

Напомним, один из воспитанников спецшколы №124 заявил, что в учреждении воспитатель заставлял детей в качестве наказания избивать и насиловать друг друга. По его словам, одной из жертв стал 12-летний мальчик, которого два подростка 15 и 16 лет якобы принудили к оральному сексу. Он также рассказал, что директор школы якобы знала о случившемся и якобы пристыдила ребенка при других воспитанниках, спросив, почему тот "не откусил половой орган".

"Тот, который был задержан и арестован еще в пятницу, не сбежал – он был "выпускником" на момент следствия и был дома. А вот второй, которого в Сысерти поймали, по нашей информации, его отпустила непосредственно директор перед тем, как начались следственные действия. Он сбежал еще в среду именно по назиданию директора, чтобы его не допросили оперативно", - рассказал адвокат.

Напомним, что на сегодняшний день директор уже отстранена от занимаемой должности. При этом, что стало с педагогом, которого и обвиняют в принуждении к извращенным и жестоким наказаниям, пока неизвестно. Обоих подростков арестовали до 11 июня.

Теги: директор, подросток, воспитанник, спецшкола, изнасилование, Екатеринбург



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