В Новосибирске школьник расстрелял одноклассника

В одной из школ Новосибирска ссора одноклассников закончилась стрельбой – школьник выстрелил в оппонента из пневматического пистолета.

Областное управление СКР сообщает, что 4 апреля в школе, расположенной в Дзержинском районе Новосибирска, ученик восьмого класса случайно выстрелил в предплечье одноклассника из пневматического пистолета. Пострадавший получил ушибы мягких тканей, опасности для жизни и здоровья нет. Проводится проверка.

По данным областного управления МВД, которые приводит ТАСС, на место трагедии прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет. Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий. Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы (СМЭ). Школьник, уточняет издание, произвел выстрел в шутку, не имея злого умысла.