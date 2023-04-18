18 Апреля 2023
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Происшествия Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

В Новосибирске школьник расстрелял одноклассника

В одной из школ Новосибирска ссора одноклассников закончилась стрельбой – школьник выстрелил в оппонента из пневматического пистолета.

Областное управление СКР сообщает, что 4 апреля в школе, расположенной в Дзержинском районе Новосибирска, ученик восьмого класса случайно выстрелил в предплечье одноклассника из пневматического пистолета. Пострадавший получил ушибы мягких тканей, опасности для жизни и здоровья нет. Проводится проверка.

По данным областного управления МВД, которые приводит ТАСС, на место трагедии прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет. Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий. Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы (СМЭ). Школьник, уточняет издание, произвел выстрел в шутку, не имея злого умысла.

Теги: Новосибирск, школа, стрельба



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