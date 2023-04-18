Силовики нагрянули к уральскому "гусару-пиарщику" - ему может грозить крупный срок

Во вторник утром сотрудники правоохранительных органов пришли домой к уральскому пиарщику, председателю движения "За возрождение гусарства" Ярославу Ширшикову.

Как пишет Telegram-канал УРАЛLIVE, поводом для визита силовиков могли стать публикации пиарщика о журналисте The Wall Street Journal Эване Гершковиче, задержанном по подозрению в шпионаже. Ранее Ширшиков заявлял, что он лично встречался с американцем якобы для интервью.

Также источник канала в правоохранительных органах сообщил, что Ярославу Ширшикову может грозить до семи лет лишения свободы по статье 205.2. УК РФ за пост, оправдывающий теракт в отношении военкора Владлена Татарского.

Официально правоохранители пока не комментировали ситуацию.

Напомним, что в прошлом году Ширшиков был осужден за дискредитацию Вооруженных сил РФ. "Гусар-пиарщик" был признан виновным и оштрафован на 40 тысяч рублей. Сам он заявлял, что со своим нарушением категорически не согласен.