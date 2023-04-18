18 Апреля 2023
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Армия и ВПК Москва
Фото: Накануне.RU

Полковник, вымогавший с военкома стиральную машину, написал рапорт с просьбой отправить его в зону СВО

Полковник Иван Мертвищев, прославившийся вымогательством взятки в виде стиральной машины, написал рапорт с просьбой отправить его в зону СВО.

Суд оштрафовал офицера на 400 тыс. руб. Следствие настаивало на том, что Мертвищев требовал с раменского районного военкома стиральную машину стоимостью не менее 70 тыс. руб. за положительный отзыв о работе военкомата. Защита настаивала на том, что это лишь мошенничество, а не взятка, потому что указанный военкомат в планах проверок не значился. В итоге дело Мертвищева переквалифицировали. По данным "Коммерсанта", в ходе судебного процесса полковник написал рапорт с просьбой направить его в зону СВО.

Теги: иван мертвищев, мошенничество, взятка, ситральная машина, призыв



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