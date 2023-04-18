В Челябинской области количество самозанятых увеличилось до 143 тысяч человек

В Челябинской области с апреля 2022 по март 2023 количество самозанятых выросло на 55 тысяч человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП.

По данным на 31 марта, в регионе зарегистрировано 143,27 тыс. самозанятых.

В КСП считают, что стремительный рост числа самозанятых граждан заключается в создании государством комфортных условий для ведения бизнеса физическими лицами. Они могут зарегистрироваться самозанятыми через личный кабинет на сайте ФНС или на портале Госуслуги. Для самозанятых установлены низкие налоговые ставки и отсутствует обязанность по уплате взносов в Пенсионный фонд. Им также не нужно использовать кассовый аппарат, чеки можно формировать в приложении "Мой налог".