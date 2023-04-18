18 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

Набиуллина: По вопросу возвращения замороженных резервов есть переговорная позиция

Главы Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что по теме возвращения замороженных активов есть переговорная позиция.

По ее словам, ЦБ РФ продолжает работу для возвращения замороженных резервов в евро и долларах.

"В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран, - цитирует Набиуллину РИА Новости. - Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки западных стран узаконить конфискацию российских активов "обречены на провал". Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикацию немецкой газеты Die Welt.

Напомним, издание сообщило, что Еврокомиссия пришла к выводу о невозможности использования замороженных средств России для восстановления Украины. В ЕС якобы поняли, что замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть по завершении конфликта.

Теги: Набиуллина, замороженные активы, ЦБ РФ



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