Для пострадавших от насилия в спецшколе №124 Екатеринбурга запустят "горячую линию"

Специально для пострадавших от действий работников спецшколы №124 Екатеринбурга будет организована "горячая линия". Туда смогут обратиться как воспитанники заведения, так и родители пострадавших, а также все те, кто хоть что-то знает об ужасах, творящихся в стенах школы. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат одной из пострадавших семей Георгий Краснов.

"Есть риск, что воспитатели начнут говорить выпускникам или еще кому-то, что-то просить, чтобы замять скандал. "Придите, пожалуйста в комитет, скажите, что такого не было". Поэтому мы решили, что целесообразно сделать сейчас горячую линию. Мы хотим замкнуть информационные потоки по всем этим событиям на себя для безопасности и получения объективной информации. Чтобы не было такого, что воспитатели сейчас в чем-то переубедят и комитет будет втихую этим заниматься, а общественность даже знать об этом не будет. Они спокойно там нарисуют картину, которая им нравится, и никто об этом не узнает", - рассказал адвокат.

По его словам, родители, которым что-то известно, либо которые после новостей поговорят со своим ребенком и что-то узнают, смогут позвонить на мобильный телефон и сообщить о насилии.

"Мы хотим дать такую возможность, чтобы они не боялись идти в комитет, чтобы их никто не запугивал, чтобы они спокойно дошли до адвокатов и те им во всем помогли. При таком резонансе всегда есть шанс что-то сокрыть, чтобы минимизировать скандал. В целях будущего детей, которые там находятся, мы очень просим всех, кому что-то известно, сообщить по телефону: 8-922-02-333-17. Конфиденциальность мы гарантируем", - добавил Краснов.

Напомним, один из воспитанников спецшколы сбежал из учреждения и пожаловался матери на педагога, который якобы устраивает показательные суды и заставляет учеников в качестве наказания избивать и насиловать друг друга. Жертвой подобного "наказания", предположительно, стал 12-летний мальчик, которого два подростка 15 и 16 лет якобы принудили к оральному сексу. Еще один мальчик 12-13 лет якобы подвергался анальному изнасилованию со стороны воспитанников около 70 раз.

Директрису, которая по словам воспитанника, была в курсе происходящего, отстранили от работы. Позднее в школу с проверкой прибыл уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, который ранее положительно отзывался о руководителе учреждения. По словам омбудсмена, на сегодня никаких серьезных нарушений в учреждении зафиксировано не было.