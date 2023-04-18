В Кузбассе мужчина с винтовкой пришел в школу

В селе Красулино Кемеровской области 25-летний местный житель пришел в школу с пневматической винтовкой Иж-60 и начал целиться в вахтершу. При этом он ничего не говорил – был сильно пьян.

В итоге на место ЧП вызвали полицию, мужчину задержали, сейчас выясняются обстоятельства случившегося и мотивы хулигана. По статье "Хулиганство с применением оружия" ему грозит до семи лет лишения свободы, передает Shot. По данным Telegram-канала Baza, мужчина ранее уже был дважды судим за умышленное причинение вреда здоровью.