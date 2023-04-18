В Югре рабочий на предприятии получил травму и остался инвалидом

В Югре возбуждено уголовное дело из-за получения травм 45-летнего стропальщика на производственной базе в Приобье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 12 января прошлого года. Рабочие на базе временного складирования и переработки металлолома сортировали металл. Стропальщик, в обязанности которого эти работы не входили, в нарушение инструкций, решил помочь коллегам. Ведомство отмечает, что на производстве он был без средств индивидуальной защиты.

В результате мужчина получил открытую черепную травму. Ему присвоена вторая группа инвалидности.

В отношении мастера предприятия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.