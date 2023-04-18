18 Апреля 2023
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Наука и техника За рубежом
Фото: NASA

Ракету Starship попробуют запустить еще раз 20 апреля

SpaceX 20 апреля еще раз попробует запустить Starship – самую мощную ракету в истории. В этот день в 13:28 по Гринвичу (в США будет ранее утро) откроется 62-минутное окно для запуска.

Компания собиралась осуществить запуск 17 апреля, но он был отменен за девять минут до запланированного старта из-за проблем с системой поддува первой ступени ракеты-носителя Super Heavy.

Предполагается, что во время полета ракета-носитель отсоединится от Starship и упадет в районе Мексиканского залива примерно через восемь минут полета. Сам корабль совершит неполный виток вокруг Земли и приземлится недалеко от Гавайев примерно через полтора часа после старта.

Впрочем, ранее основатель SpaceX Илон Маск посоветовал не возлагать на этот пуск больших надежд, он не очень уверен в успехи и в том, что ракета после старта улетит далеко.

Starship имеет почти вдвое большую мощность чем всё, что человечество отправляло в космос до сегодняшнего дня. Предполагается, что с помощью этой ракеты США будут осваивать дальний космос, в частности Луну и Марс.

Теги: starship, ракета, spacex



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