Контрактника из Тувы приговорили к пяти годам колонии за оставление части в ЛНР

Суд назначил пять лет колонии контрактнику из Тувы, который самовольно уехал из зоны боевых действий в ЛНР.

Как сообщает пресс-служба гарнизонного суда, рядовой в сентябре прошлого года выполнял боевые задачи в одном из районов ЛНР, но в какой-то момент решил "отдохнуть" и поехал к родственникам в Тыву.

Только в ноябре он добровольно пришел в военную комендатуру Кызыла.

Военнослужащего признали виновным в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 337 УК).

Ранее Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, призванного по мобилизации, к 5 годам в колонии общего режима за самовольное оставление воинской части.