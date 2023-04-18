Минтранс попросили отменить ограничения на провоз жидкости в салоне самолета

Общероссийское объединение пассажиров попросило Минтранс отменить ограничения при перевозке жидкостей в ручной клади.

Речь идет о требовании, закрепленном в приказе Минтранса №104, которое позволяет пассажиру пронести на борт до литра жидкости, но в таре, не превышающей 100 мл.

Такие требования были приняты после инцидента 10 августа 2006 г. в аэропорту Лондона, когда сообщалось о поиске террористов с "жидкими бомбами", и за это время подобных инцидентов не было, говорится в письме (есть у "Ъ").

В организации регулярно получают от пассажиров такие обращения и просят смягчить или полностью отменить планку в 100 мл.