В Челябинской области мобилизованный получил пять лет колонии за побег из части

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, призванного по мобилизации, к 5 годам в колонии общего режима за самовольное оставление воинской части.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, военнослужащий 19 ноября прошлого года самовольно оставил войсковую часть, дислоцированную в Свердловской области, и уехал в Челябинскую область. 24 января о пришел в отделение полиции Челябинской области и заявил о себе как о военнослужащем, самовольно оставившем воинскую часть.

С предъявленным обвинением подсудимый согласился.