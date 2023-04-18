Страны G7 договорились усилить санкции против России

Главы МИД стран "Большой семерки" договорились усилить экономические санкции для оказания давления на Москву из-за происходящего на Украине.

Читайте также: G7 не разморозит российские активы до окончания конфликта в пользу Украины

В совместном заявлении глав МИД стран G7, принятом по итогам их встречи в Японии, говорится, что министры подтвердили приверженность усилению, полной координации и обеспечению соблюдения санкций против России, а также продолжению решительной поддержки Украины, пишет "Интерфакс".

Министры также согласились усилить координацию для предотвращения уклонения от санкций и поставок оружия в Россию третьими сторонами.