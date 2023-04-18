Дело скопинского маньяка о сокрытии убийства передали в суд

В Скопинский районный суд (Рязанская область) вновь направлены материалы уголовного дела в отношении Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. На этот раз – по делу о сокрытии убийства, передает ТАСС.

Мохову вменяют укрывательство особо тяжких преступлений. Следствие полагает, что вместе с убийцей и еще одним пособником Мохов спрятал тело четвертого собутыльника после пьянки у соседей, в ходе которой у этих самых соседей завязался конфликт, окончившийся убийством по неосторожности.

По этому делу суд отправил скопинского маньяка под домашний арест, но тот нарушил условия, и меру пресечения ему изменили на заключение в СИЗО. Впрочем, в конце февраля Мохова снова выпустили – окончился предварительный срок содержания под стражей.

Скопинский маньяк освободился из колонии в марте 2022 года. Он отбывал 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых держал в подвале четыре года, насиловал и избивал.