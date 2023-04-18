18 Апреля 2023
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Фото: ютуб-канал &quot;Ксения Собчак&quot;

Дело скопинского маньяка о сокрытии убийства передали в суд

В Скопинский районный суд (Рязанская область) вновь направлены материалы уголовного дела в отношении Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. На этот раз – по делу о сокрытии убийства, передает ТАСС.

Мохову вменяют укрывательство особо тяжких преступлений. Следствие полагает, что вместе с убийцей и еще одним пособником Мохов спрятал тело четвертого собутыльника после пьянки у соседей, в ходе которой у этих самых соседей завязался конфликт, окончившийся убийством по неосторожности.

По этому делу суд отправил скопинского маньяка под домашний арест, но тот нарушил условия, и меру пресечения ему изменили на заключение в СИЗО. Впрочем, в конце февраля Мохова снова выпустили – окончился предварительный срок содержания под стражей.

Скопинский маньяк освободился из колонии в марте 2022 года. Он отбывал 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых держал в подвале четыре года, насиловал и избивал.

Теги: скопинский маньяк, виктор мохов, сокрытие убийства



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Предыдущие новости на эту тему:

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Ранее 07.02.2023 12:02 Мск "Скопинскому маньяку" продлили арест по делу об укрывательстве убийства
Ранее 01.09.2022 20:23 Мск "Скопинского маньяка" поместили под стражу за нарушение домашнего ареста
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