18 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга распорядился держать бомбоубежища в состоянии постоянной готовности

Бомбоубежища Екатеринбурга должны быть приведены в порядок и постоянно находиться в режиме готовности к использованию. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Согласно документу, каждое 30 декабря руководители территориальных органов горадминистрации и главы муниципальных организаций обязаны определять потребность района или организаций в объектах гражданской обороны. Информация должна быть передана в Комитет административных органов горадминистрации до 10 января. После комитет должен будет подвести подсчет - до 20 января, и предоставить итоговые показатели в Министерство общественной безопасности Свердловской области - до 1 февраля.

Напомним, что еще в начале декабря прошлого года в правительстве региона решили сократить количество бомбоубежищ. По словам генпрокурора Бориса Крылова, число укрытий в области превышает фактическую потребность в них, а потому в ближайшее время останется лишь часть из имеющихся, которые в дальнейшем отреставрируют.

В апреле Алексей Орлов также подписал постановление, в котором приводится план действий в случае возникновения военного конфликта, теракта, а также природной и техногенной катастрофы.

Теги: бомбоубежище, Екатеринбург, мэр, Орлов



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