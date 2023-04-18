18 Апреля 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Астраханский контрактник-участник СВО: Буду возвращаться на фронт, пока не победим

Уже в третий раз астраханец Расул отправляется в зону СВО. За его плечами большой боевой опыт в Сирийской Арабской Республике. Как вспоминает военнослужащий, после начала спецоперации долго не думал. В апреле подписал контракт на три месяца. Тяжелая обстановка и даже ранение не остановили мужчину.

Расул, вместе с младшим братом Артуром, вырос в селе Яманцуг Приволжского района Астраханской области. Мама - медик, большую часть времени мальчишки проводили с папой. Он воспитывал в них дисциплину, ответственность, выносливость. Отец мечтал, что его сыновья станут военными. Так оно и вышло. Оба брата в настоящий момент - участники спецоперации.

Отряд «Гроза», где проходит службу тридцатипятилетний астраханец, участвовал в боевых действиях в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Во время штурма группа попала под минометный обстрел. Расул получил ранение и был отправлен на реабилитацию. После выздоровления и недельного отпуска снова ушел на фронт.

Коллаж, российские солдаты, армия(2022)|Фото: Накануне.RU

«Семья отговаривала меня, но я уже всё решил. Я так воспитан. Не могу прятаться за чужие спины. Мой долг - защищать свою землю, своих людей. Моему сыну 13 лет и, если он решит тоже стать военным, я буду им гордиться», - подчеркнул доброволец.

Расул вместе с женой воспитывают троих детей. Стабильная зарплата военнослужащего и социальный пакет — это хорошая поддержка для его многодетной семьи. А на фронте большую помощь оказывают земляки-волонтеры и правительство региона. Регулярно военным присылают гуманитарную помощь и спецприборы.

«Мне не страшно служить, я буду возвращаться на СВО снова и снова, пока мы не победим», - говорит военнослужащий.

Теги: спецоперация, контракт, отряд гроза, ранение, социальный пакет



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