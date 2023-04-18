18 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске будут судить заведующую детсада за хищение премий у сотрудников

В Челябинске будут судить заведующую детского сада по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в 2017-2019 гг. систематически премировала свою дочь, трудоустроенную в дошкольном учреждении. Премии выплачивались и другим сотрудникам детсада, но деньги изымались заведующей. Кроме того, как считает следствие, она похитила деньги, предназначенные на премии инструктору по гигиеническому воспитанию дошкольного учреждения.

Ущерб составил более 400 тыс. рублей. Подан иск о взыскании ущерба с обвиняемой.

Теги: детсад, заведующая, суд,



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