В Екатеринбурге на две недели закроют движение по части Базового переулка

В Екатеринбурге дорожные строители на две недели закроют движение по части Базового переулка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ограничения по переулку Базовому в районе дома №4 продлятся с 29 апреля по 12 мая 2023 года. Это связано с работами по строительству транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Движение транспорта будет направлено в объезд по улице Яламова (вдоль зданий №28а и 28б на Сибирском тракте с выездом на Сибирский тракт в районе остановки "Лесотехнический университет").

В мэрии просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в конце апреля в Екатеринбурге на неделю перекроют движение по съезду с улицы Комсомольской на Хрустальную.