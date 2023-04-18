18 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на две недели закроют движение по части Базового переулка

В Екатеринбурге дорожные строители на две недели закроют движение по части Базового переулка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ограничения по переулку Базовому в районе дома №4 продлятся с 29 апреля по 12 мая 2023 года. Это связано с работами по строительству транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Движение транспорта будет направлено в объезд по улице Яламова (вдоль зданий №28а и 28б на Сибирском тракте с выездом на Сибирский тракт в районе остановки "Лесотехнический университет").

В мэрии просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в конце апреля в Екатеринбурге на неделю перекроют движение по съезду с улицы Комсомольской на Хрустальную.

Теги: Базовый переулок, развязка, движение, закрытие



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