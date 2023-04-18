Погибший недалеко от госграницы в Брянской области пытался проехать минное поле на велосипеде, - Baza

Мужчина, погибший недалеко населенного пункта Запесочье в Брянской области, пытался проехать минное поле на велосипеде, пишет Baza.

17 апреля в районе села Запесочье со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы. Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ. По данным телеграм-канала, пограничники услышали взрыв, после чего подняли квадрокоптер и в 50 метрах от границы увидели погибшего с оторванной ногой и лежащим рядом с ним велосипедом. Что именно он там делал - пока неизвестно.

Напомним, как сообщалось ранее, 2 марта в регион зашли две украинские ДРГ и атаковали села Сушаны и Любечане, в результате чего двое человек были убиты, а 10-летний ребенок был ранен. Запрещенное в РФ националистическое подразделение ВСУ – "Русский добровольческий корпус" (РДК) – взяло на себя ответственность за атаки, а Владимир Путин называл нападение диверсионной группы "очередным террористическим актом".

А 5 апреля в Клинцовском районе недалеко от Бутовска Брянской области потерпел крушение легкомоторный самолет, влетевший со стороны Украины. Пилот рассказал, что выполнял задание за 50 тысяч гривен. Он должен был сделать фото по команде ведущего. По предварительным данным пилот выполнял разведу по заданию ВСУ. Рядом с самолетом силовики нашли присыпанные землей автоматическое оружие, боеприпасы и бронежилет.