Погибший недалеко от госграницы в Брянской области пытался проехать минное поле на велосипеде, - Baza

18 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Управляемые авиабомбы взламывают укрепрайоны ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО В России
Фото: wgeo.ru

Погибший недалеко от госграницы в Брянской области пытался проехать минное поле на велосипеде, - Baza

Мужчина, погибший недалеко населенного пункта Запесочье в Брянской области, пытался проехать минное поле на велосипеде, пишет Baza.

17 апреля в районе села Запесочье со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы. Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ. По данным телеграм-канала, пограничники услышали взрыв, после чего подняли квадрокоптер и в 50 метрах от границы увидели погибшего с оторванной ногой и лежащим рядом с ним велосипедом. Что именно он там делал - пока неизвестно.

Напомним, как сообщалось ранее, 2 марта в регион зашли две украинские ДРГ и атаковали села Сушаны и Любечане, в результате чего двое человек были убиты, а 10-летний ребенок был ранен. Запрещенное в РФ националистическое подразделение ВСУ – "Русский добровольческий корпус" (РДК) – взяло на себя ответственность за атаки, а Владимир Путин называл нападение диверсионной группы "очередным террористическим актом".

А 5 апреля в Клинцовском районе недалеко от Бутовска Брянской области потерпел крушение легкомоторный самолет, влетевший со стороны Украины. Пилот рассказал, что выполнял задание за 50 тысяч гривен. Он должен был сделать фото по команде ведущего. По предварительным данным пилот выполнял разведу по заданию ВСУ. Рядом с самолетом силовики нашли присыпанные землей автоматическое оружие, боеприпасы и бронежилет.

Теги: брянская область, мужчина, госграница, велосипед



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети