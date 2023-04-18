К 2028 году экономики БРИКС составят 33% мирового роста

18 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Управляемые авиабомбы взламывают укрепрайоны ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом
Фото:1tv.ru

К 2028 году экономики БРИКС составят 33% мирового роста

К 2028 г. страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) будут иметь долю в мировом экономическом росте более 33% (лидерами тут станут Китай и Индия), а страны G7 – менее 28%.

На графике под названием "Оставляя Запад позади?" видно, что в 2020 г. вклад стран БРИКС и группы G7 в мировой экономический рост оказался на одном уровне и с этого момента показатели западных стран падают, приводит РБК данные агентства Bloomberg, которое ссылается на данные Международного валютного фонда (МВФ). В нынешнем году пять стран обеспечат 32,1% роста, а семь – 29,9%. В 2028 г. это будет уже 33,6% и 27,8%.

Основной вклад вносит Китай. В течение 2023-28 гг. его доля в росте мирового валового внутреннего продукта составит 22,6% от общего мирового. На втором месте – Индия (12,9%), на третьем – США (11,3%). МВФ прогнозирует, что рост мировой экономики в следующие пять лет составит 3%. Это "самый слабый" прогноз за более, чем 30 лет (с 1990 г.).

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил для торговли между странами БРИКС создать или выбрать альтернативную доллару валюту. Он также возмутился тому, что после золота валютой для расчетов стал считаться доллар, а не иена или песо. Ранее это произошло из-за слабости последних на фоне других стран, однако сейчас страны БРИКС могли бы свободно использовать собственную валюту при торговле.

Лула да Силва(2022)|Фото: Reuters / Amanda Perobelli

"Почему такой банк как БРИКС не может иметь валюту, которую можно было бы использовать в торговых отношениях Бразилии и Китая, Бразилии и других стран БРИКС? Это сложно, потому что некоторые к такому не привыкли", - заявил президент, отметив, что сейчас весь мир зависит от одной валюты.

В 2022 году доля рубля и валют дружественных стран в международных расчетах РФ в декабре превысила 50%, а объем рублевых операций за год удвоился. Девалютизация банковских балансов в стране продолжается - вместо иностранных валют для проведения расчетов, привлечения инвестиций и формирования сбережений все активнее используются рубли.

Более 75% взаимных расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже переведены на национальные валюты. В перспективе это позволит не только диверсифицировать валютные портфели, но и сократить давление импортируемой инфляции.

Владимир Путин и Си Цзиньпин в Кремле(2023)|Фото: kremlin.ru

Теги: БРИКС, Китай, Индия, Россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети