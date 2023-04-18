К 2028 году экономики БРИКС составят 33% мирового роста

К 2028 г. страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) будут иметь долю в мировом экономическом росте более 33% (лидерами тут станут Китай и Индия), а страны G7 – менее 28%.

На графике под названием "Оставляя Запад позади?" видно, что в 2020 г. вклад стран БРИКС и группы G7 в мировой экономический рост оказался на одном уровне и с этого момента показатели западных стран падают, приводит РБК данные агентства Bloomberg, которое ссылается на данные Международного валютного фонда (МВФ). В нынешнем году пять стран обеспечат 32,1% роста, а семь – 29,9%. В 2028 г. это будет уже 33,6% и 27,8%.

Основной вклад вносит Китай. В течение 2023-28 гг. его доля в росте мирового валового внутреннего продукта составит 22,6% от общего мирового. На втором месте – Индия (12,9%), на третьем – США (11,3%). МВФ прогнозирует, что рост мировой экономики в следующие пять лет составит 3%. Это "самый слабый" прогноз за более, чем 30 лет (с 1990 г.).

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил для торговли между странами БРИКС создать или выбрать альтернативную доллару валюту. Он также возмутился тому, что после золота валютой для расчетов стал считаться доллар, а не иена или песо. Ранее это произошло из-за слабости последних на фоне других стран, однако сейчас страны БРИКС могли бы свободно использовать собственную валюту при торговле.

"Почему такой банк как БРИКС не может иметь валюту, которую можно было бы использовать в торговых отношениях Бразилии и Китая, Бразилии и других стран БРИКС? Это сложно, потому что некоторые к такому не привыкли", - заявил президент, отметив, что сейчас весь мир зависит от одной валюты.

В 2022 году доля рубля и валют дружественных стран в международных расчетах РФ в декабре превысила 50%, а объем рублевых операций за год удвоился. Девалютизация банковских балансов в стране продолжается - вместо иностранных валют для проведения расчетов, привлечения инвестиций и формирования сбережений все активнее используются рубли.

Более 75% взаимных расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже переведены на национальные валюты. В перспективе это позволит не только диверсифицировать валютные портфели, но и сократить давление импортируемой инфляции.