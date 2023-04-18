В Екатеринбурге пенсионерка на автомобиле сбила 5-летнюю девочку

Сегодня утром в Екатеринбурге 69-летняя водитель сбила 5-летнюю девочку, переходящую дорогу. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Екатеринбургу.

ДТП произошло в 8.00 напротив дома № 100 на ул. Бакинских Комиссаров. Пенсионерка двигалась на "Лада Гранта" по ул. Восстания с намерением свернуть на ул. Бакинских Комиссаров. Однако при повороте налево женщина сбила девочку, которая пересекала дорожную часть на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.

Ребенок был доставлен в больницу с травмами головы и шеи. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все подробности аварии.

"Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортным средством и строго соблюдать Правила дорожного движения. Автоинспекторы напоминают, что при проезде перекрестков необходимо снизить скорость, при повороте налево или направо водители обязаны пропускать пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу", - сообщают в пресс-службе.