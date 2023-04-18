18 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

G7 не разморозит российские активы до окончания конфликта в пользу Украины

Министры иностранных дел группы G7 на саммите в Японии договорились не размораживать российские активы до завершения конфликта в пользу Украины, передает "Коммерсант".

При этом "Большая семерка" собирается поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется".

Также G7 заявляет, что урегулирование конфликта должно "гарантировать, что Россия возместит причиненный ею ущерб".

При этом в итоговом коммюнике не говорится о том, что страны G7 готовы передать Украине замороженные российские активы, чего добивается Киев.

Теги: g7, российские активы, украина, конфликт



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