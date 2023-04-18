В Тюменской области задержали поджигателя травы

Найден виновник пожара на Велижанском тракте под Тюменью, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области

Сотрудники полиции установили личность мужчины, причастного к возгоранию травы.

17 апреля в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Тюмени поступило сообщение о возгорании травы на седьмом км Велижанского тракта. В результате работы следственно-оперативной группы были установлены приметы лица, причастного к возгоранию. В ходе работы полицейскими установлен и задержан 46-летний мужчина.

Он пояснил, что обжигал металлические провода на поле. В какой-то момент возгорание стало бесконтрольным, самостоятельно потушить не получилось, и он покинул место возгорания.

В отношении мужчины сотрудниками МЧС составлен административный протокол в пределах компетенции.

Напомним, в Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. С 3 апреля гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

Кроме того, сохраняет действие система вознаграждения тюменцев за достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров и помощь в задержании виновника.

За данные о поджигателе тюменцы могут получить 40 тыс. рублей. За помощь в задержании - 50 тыс. руб.

Сообщить о пожаре нужно по короткому номеру телефона - 112.